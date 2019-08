Politiet i Hongkong har for første gang anvendt vandkanoner under sammenstød med demonstranter søndag.

Flere betjente trak deres våben, og mindst én betjent har affyret skud, oplyser en politikommissær på et pressemøde.

Det er første gang under de tre måneder, som demonstrationerne har varet, at der er affyret skud. Det er uklart, om det var et varselsskud, eller hvor våbnet var rettet hen, siger politikommissæren.

Flere betjente pegede deres våben mod demonstranterne, viser billeder fra Tsuen Wan-distriktet, hvor urolighederne fandt sted.

Demonstrationen søndag eftermiddag og aften lokal tid udviklede sig til en voldelig konfrontation mellem politi og demonstranter.

Flere gange var betjentene i undertal mod større grupper af maskerede demonstranter, der kastede med sten og angreb betjente med kæppe.

Det fik politiet til at køre vandkanoner i stilling - noget, som man tidligere har sagt kun ville blive taget i brug i tilfælde af "storstilede forstyrrelser" af den offentlige ro og orden.

Vandkanonerne blev taget i brug ved en mindre gade mod en lille gruppe demonstranter, der hurtigt løb væk fra stedet. Der er ikke meldinger om tilskadekomne.

Urolighederne gør søndag aften til en af de hidtil mest voldelige aftener, Hongkong har oplevet i de seneste tre måneder med daglige demonstrationer.

Dagen begyndte ellers fredeligt med, at tusindvis af mennesker i silende regn gik i et demonstrationsoptog.

- Uanset hvor usikre vores fremtidsudsigter er, forsøger vi at udtrykke os rationelt, siger Peter, en ung mand blandt demonstranterne.

Men efter den fredelige demonstration begyndte en mindre gruppe demonstranter at bygge barrikader og kaste sten og brandbomber mod politiet.

Oprindeligt protesterede hundredtusinder af indbyggere mod en omstridt lov om udlevering af folk til retsforfølgelse i Kina. Men siden har det udviklet sig til et krav om styrket demokrati og om, at den Beijing-loyale regering går af.