Politi: Sort skuespiller sendte racistiske breve til sig selv

Skuespilleren Jussie Smollett iscenesatte hadforbrydelser for at promovere sin egen karriere, mener politiet.

Den amerikanske skuespiller Jussie Smollett iscenesatte et racistisk og homofobisk motiveret overfald, fordi han var utilfreds med sin løn og for at promovere sin egen karriere.

Det mener politiet i den amerikanske storby Chicago.

Han skal ifølge politiet have betalt et brødrepar 3500 dollar for at iscenesætte angrebet.

På et pressemøde torsdag oplyser politiet i øvrigt, at skuespilleren angiveligt har sendt trusselsbreve til sig selv med racistisk og homofobisk indhold.

Brevene skal være blevet sendt til hans arbejdsplads.

- Han udnyttede racismens smerte og vrede til at promovere sin karriere, siger Eddie Johnson fra Chicagos politi.

- Den her iscenesatte episode er et ar på Chicago, som byen på ingen måde har fortjent, tilføjer han senere.

36-årige Jussie Smollett er sort og homoseksuel. Han er blandt andet kendt for sin rolle i tv-serien "Empire".

Torsdag blev han anholdt og sigtet for at give falsk anmeldelse om et overfald, som han fortalte politiet om 29. januar. Smollett fortalte, at han var blevet overfaldet af personer, han beskrev som tilhængere af USA's præsident, Donald Trump.

I forklaringen lød det, at de to mænd skulle have råbt racistiske og homofobiske skældsord efter ham. Desuden skulle de have hængt en løkke om halsen på ham.

Skuespilleren skal også have oplyst, at overfaldsmændene skal have hældt blegemiddel ud over ham.

Et brødrepar har været anholdt i sagen, men de blev begge løsladt uden sigtelse efter to dage. Efterforskerne blev mistænksomme, efter at de to mænd sagde, at de var blevet hyret til at iscenesætte overfaldet.

De advokater, der repræsenterer Smollett, har meldt ud, at de vil gennemføre deres egen undersøgelse.

- Som en hver anden person har hr. Smollett ret til en formodning om uskyld, siger advokaterne Todd Pugh og Victor Henderson ifølge AFP.