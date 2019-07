Adskillige mennesker frygtes fanget i en bygning med fire etager, der er kollapset i millionbyen Mumbai i Indien.

Det skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og det tyske dpa tirsdag formiddag dansk tid.

Mellem 40 og 50 mennesker blev fanget i murbrokkerne, rapporterer dpa ifølge den indiske tv-station NDTV, der citerer kilder i politiet.

Reuters citerer kilder i brandvæsenet, der oplyser, at omkring 30 personer vurderes at være fanget, mens fire personer er fundet døde. Redningsarbejdere og brandmænd er på stedet for at søge efter overlevende.

- Vi ved ikke præcist, hvor mange der er fanget, men ud fra de input, som vi har fået fra naboer, estimerer vi, at 30 personer kan være fanget, siger brandvæsenet.

Regntiden i Indien rammer i landets sydvestlige egne i maj, og så bevæger det sig ind over landet de følgende måneder. På det tidspunkt sker det oftere, at bygninger falder sammen.

Søndag mistede 14 personer - hvoraf nogle var soldater - livet, da en bygning kollapsede i byen Solan i den nordlige del af landet efter kraftig regn.