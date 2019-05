Leder af Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS) Jaroslaw Kaczynski annoncerede allerede for to år siden, at Polen ville udarbejde en rapport om mulig krigserstatning fra Tyskland. I den sammenhæng sagde han, at tyskerne i årevis har nægtet at tage ansvar for Anden Verdenskrig. (Arkivfoto)