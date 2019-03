Pilotens sidste ord i forulykket Boeing: Break, break

The New York Times: Flyveledere så fly bevæge sig flere hundrede fod op og ned, inden det forsvandt.

Den forulykkede Boeing 737 MAX 8, der sidste weekend styrtede ned ved Etiopiens hovedstad, fløj op og ned og accelererede unormalt kort, efter at den var lettet. Det skriver The New York Times, der har talt med en kilde, som overvågede flykommunikationen.

Flyet steg først til den minimale sikkerhedshøjde, da det lettede fra lufthavnen i den etiopiske hovedstad, Addis Abeba. Men maskinen bevægede sig derefter op og ned med en abnormt høj hastighed.

Flyvelederne var samtidig ved at dirigere to andre fly, der nærmede sig lufthavnen. De så flyet bevæge sig flere hundrede fod op og ned.

Derefter forsvandt flyet fra Ethiopian Airlines fra en radarskærm over et militært område. Det mistede kontakten med flyvelederne fem minutter efter take-off.

"Break, break", sagde piloten til flyvelederne.

"Beder om at vende tilbage", tilføjede flyets kaptajn, Yared Getachew. Derefter bad ham om koordinator til brug for landing.

I første omgang havde kaptajnen med en rolig stemme givet en melding om et problem med "flight control".

Eksperter hos de franske luftfartsmyndigheder i Paris er ved at analysere flyets sorte bokse, selv om Etiopien formelt leder havariefterforskningen efter styrtet, som kostede 157 mennesker livet.

Amerikanske eksperter er med både i Paris og Addis Abeba. Konklusioner ventes først om et eller flere døgn.

Den amerikanske flyproducent arbejder på en snarlig opdatering af softwaren for sine 737 MAX-fly. Arbejdet gik i gang, siden samtlige 189 personer om bord på et fly af samme type i oktober sidste år omkom i et flystyrt i Indonesien.

Efter endnu en dødsulykke med samme flytype i Etiopien er der endnu mere fokus på denne opdatering. En lang række lande og luftfartsselskaber har besluttet at tage flytypen ud af drift, indtil det er afklaret, om ulykkerne skyldes en fejl ved flyet.

Boeing og de amerikanske luftfartsmyndigheder har været uenige om, hvor meget pilottræning, der er nødvendig, når den nye software kommer. Det skrev avisen Wall Street Journal fredag.

Boeing forventer at frigive den opgraderede software inden for en uge til ti dage. Det oplyser kilder med kendskab til sagen.