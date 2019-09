Pence hylder polsk tapperhed på mindedag for verdenskrig

USA's vicepræsident benyttede 80-årsdagen for Anden Verdenskrigs begyndelse til at rose polsk befolkning.

USA's vicepræsident, Mike Pence, var søndag på talerstolen ved en stor mindehøjtidelighed for 80-årsdagen for starten på Anden Verdenskrig i den polske hovedstad, Warszawa.

Her benyttede han sin taletid til at hylde den polske befolkning, der måtte gennemgå ubeskrivelige rædsler under krigen.

- Jeres undertrykkere prøvede at knuse jer, men Polen kunne ikke blive knust, lød det blandt andet fra talerstolen.

Det var meningen, at USA's præsident, Donald Trump, skulle have deltaget i ceremonien, hvor også Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, var blandt talerne.

Men på grund af en orkan, der nærmer sig den amerikanske kyst, havde Donald Trump sendt sin vicepræsident i stedet.

Mike Pence roste det polske folk for "aldrig at miste håbet". Ifølge vicepræsidenten havde den "polske karakter, ånd og beslutsomhed" stor betydning for krigens udfald.

- Ingen kæmpede med større tapperhed, beslutsomhed og berettiget raseri end det polske folk, siger Mike Pence.

Ud over hyldesten til det polske folk brugte Mike Pence også sin taletid på at forsikre stormagtens allierede om, at USA stadig står bag dem.

- USA og Polen vil fortsætte med at stå bag alle vores allierede for et fælles forsvarsværn, siger han, men tilføjede samtidig:

- USA og Polen vil også fortsætte med at kræve af vores allierede, at de lever op til de løfter, vi har givet hinanden, siger vicepræsidenten.

Præsident Donald Trump har i flere omgange kritiseret en række Nato-lande for ikke at bruge penge nok på forsvarsbudgettet.