Pence: USA vil fortsat jage IS selv efter sejr i Syrien

En territorial sejr over den militante gruppe Islamisk Stat i Syrien vil ikke stoppe amerikanerne i at jagte organisationens medlemmer.

Det siger den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, på en sikkerhedskonference i München.

- USA vil fortsætte samarbejdet med vores allierede omkring at jage resterne af IS, hvor og hvornår de viser deres grimme ansigter, siger han ifølge AFP.

Situationen i Syrien har været højt placeret på dagsordenen på konferencen, hvor forsvarsministre fra hele verden mødes over weekenden i Berlin.

Over 100 ministre fra blandt andet Tyskland, Frankrig, USA og Saudi-Arabien, Rusland og Iran ventes lægge vejen forbi mødet.

For en uge siden indledte Syriens Demokratiske Styrker (SDF) det, som militsen betegnede som "det endelige slag" mod Islamisk Stats sidste enklave i den østlige del af Syrien.

En uge senere, lørdag, oplyser kommandohærfører Jiya Furat fra de USA-støttede tropper, at SDF nærmer sig en sejr i området, skriver Reuters.

Jiya Furat siger, at styrkerne har presset de sidste militante op i mindre område, hvor de er under beskydning i landsbyen Baghouz.

SDF, der er ledet af den kurdiske milits YPG har bevæget sig ind i området nær floden Eufrat, der lægger tæt på grænsen til Irak.

Det skal hovedsageligt være fremmedkrigere, der fortsat opholder sig i landsbyen, siger hærføreren. De seneste dage er flere civile flygtet fra området.

Islamisk Stat sidder på et område på 7000 kvadratmeter. Men de kurdiske tropper bevæger sig med forsigtighed i området i frygt for at ramme civile og gidsler.

- Landsbyen er under beskydning fra vores styrker, siger Jiya Fura og tilføjer:

- Men tusindvis af civile er stadig fanget der som menneskelige skjold.

Ifølge hærføreren vil militæret om få dage kunne erklære den territoriale del af Islamisk Stat besejret.

Senere lørdag eftermiddag dansk tid ventes USA's præsident, Donald Trump, at komme med en udmelding om Syrien og Islamisk Stat.

Det er endnu uvist, hvad det mere præcist vil dreje sig om.