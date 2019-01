Pelosi udskyder traditionsrig tale fra Trump i Kongressen

Det har længe været planen, at USA's præsident, Donald Trump, tirsdag vil træde op på talerstolen i Repræsentanternes Hus og afgive præsidentens årlige tale om landets tilstand til medlemmerne af Kongressen.

Men det kommer ikke til at ske på tirsdag, hvis ikke præsidenten sørger for finansiering af hele statsapparatet inden da. Det skriver formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i et åbent brev.

Pelosi skriver, at demokraterne, der har flertal i Repræsentanternes Hus, ikke vil vedtage de nødvendige formelle tilladelser.

Dele af statsapparatet i USA er for 33. dag lukket, fordi landets to store partier, der har et flertal i hvert sit kammer, ikke kan blive enige om et budget.

Pelosi vil dog gerne lægge talerstol til talen, så snart hele statsapparatet igen er i drift, skriver hun.

- Jeg ser frem til at byde dig velkommen til "Huset" på en dato, som vi begge kan blive enige om, når statsapparatet er åbnet på ny, skriver hun.

Pelosis brev er det seneste svar i en udveksling af beskeder mellem hende og Donald Trump.

Først anmodede Pelosi om at få talen udskudt eller leveret på skrift.

Men det lader ikke til at stoppe præsidenten, der umiddelbart efter Pelosis udmelding, siger, at han agter at holde talen alligevel.

- Det er en skændsel, siger Trump under et møde om grænsesikkerhed, der bliver afholdt i Det Hvide Hus, skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet vil præsidenten holde talen et andet sted til et "alternativt arrangement".