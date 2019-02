Krig skaber kun elendighed, siger paven om Syrien og Yemen. Storimam beder om respekt for arabiske kristne.

Under et besøg i De Forenede Arabiske Emirater fordømmer pave Frans "den væbnede magts logik" i Yemen, Syrien og andre lande i Mellemøsten.

Det er første gang, at en pave besøger Den Arabiske Halvø.

Under en tale i hovedstaden Abu Dhabi siger han til både kristne og muslimer, at krige kun gør noget dårligt for mennesker.

- Krig kan ikke skabe andet end elendighed, våben bringer ikke andet end død, lyder det fra den argentinskfødte pave efter et møde med ledere fra emiraterne.

De Forenede Arabiske Emirater leder sammen med Saudi-Arabien og andre arabiske lande en militær offensiv mod shiamuslimske oprørere i Yemen.

- Lad os stå fast mod den væbnede magts logik, lød pavens ord, efter han havde talt med storimamen for al-Azhar-moskéen i Egypten, Ahmed al-Tayeb.

Tayeb på sin side opfordrede muslimer i Mellemøsten til at respektere kristne som en del af den arabiske verden.

- I er borgere med fulde rettigheder og ansvar, sagde han.

Tayeb repræsenterer et højt respekteret lærested inden for den sunnimuslimske tro.

Han bad også muslimer i Europa om at lade sig integrere i de samfund, de har bosat sig i.