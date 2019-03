Parti i Nordirland ønsker mere tid til at overveje Mays aftale

Nordirsk brexitforhandler synes ikke, at ny aftale lever op til premierminister Theresa Mays løfter.

Lederen af det nordirske parti Democratic Unionist Party (DUP), Arlene Foster, ønsker ikke en forhastet afgørelse om en brexitaftale, skriver Reuters.

Hun skal senere tirsdag tale med premierminister Theresa May, der mandag aften sikrede en afklaring om den såkaldte irske bagstopper under et møde med EU i Strasbourg.

Det skriver den irske radios London-korrespondent, Fiona Mitchell, på Twitter.

Foster ser med velvilje på kravet om at udsætte en afstemning, lyder det fra korrespondenten. Afstemningen i det britiske parlament skal efter planen finde sted tirsdag aften.

DUP's talsmand for brexit, Sammy Wilson, siger, at den nye aftale "ikke "synes at leve op til" Mays løfter, skriver Belfast Telegraph.

Han siger, at hans parti er forsigtig med at sige noget om, hvordan det vil forholde sig til aftalen, før det har haft lejlighed til at granske dokumenterne og lytte til andres mening.

DUP og dets ti medlemmer af det britiske parlament støtter den konservative regering, og det sikrer, at de sammen har et snævert flertal i parlamentet.

DUP er et stærkt konservativt parti med stor loyalitet over for Storbritannien. Det støttes af protestanter i Nordirland.

I den brexitaftale, som May indgik med EU i november, er bagstopperen et helt centralt emne.

Den skal forhindre, at der igen skal genopstå en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

Grænsen forsvandt i realiteten efter Langfredagsaftalen mellem Storbritannien, Irland og parterne i Nordirland i 1998. Det var muligt, fordi EU var den ekstra partner, der garanterede fri passage hen over grænsen for personer og varer.

Langfredagsaftalen ledte til, at Nordirland genvandt sit selvstyre i 2006.

Det skete med DUP's daværende leder, Ian Paisley, som førsteminister, og Martin McGuinness fra det katolske Sinn Fein som første viceminister.

Sinn Fein er den tidligere politiske gren af den irske undergrundshær IRA, der indtil Langfredagsaftalen kæmpede for genforening af den delte irske ø.

Selvstyret har de seneste år været på vej mod opløsning, fordi parterne ikke vil samarbejde.