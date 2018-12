Efter afhøringer har politiet valgt at løslade to personer fra lokalområdet, som blev anholdt sent fredag i forbindelse med droner ved lufthavnen Gatwick nær London.

Desuden vurderer myndighederne, at der ikke er grundlag for at opretholde sigtelserne mod den 47-årige mand og hans 54-årige kvindelige ledsager.

- Begge personer har været meget samarbejdsvillige i forhold til vores arbejde, siger efterforskningschef Jason Tingley fra politiet til Reuters.

Han oplyser videre, at de to ikke længere er mistænkte i drone-sagen i Gatwick.

Mellem onsdag og fredag er mystiske droner blevet spottet i området omkring Gatwick, hvilket flere gange førte til, at lufthavnen blev lukket ned.

Siden den første drone dukkede op, estimerer politiet, at der er blevet spottet intet mindre end 50 droneflyvninger over landingsbanen. Men siden fredag er der ikke blevet set droner i området.

Det kunne have fået store konsekvenser, hvis en af robotterne var stødt sammen med et fly under letning eller landing.

Myndighederne har dog hele tiden vurderet, at der formentlig ikke er tale om terror, men nærmere en "forsætlig handling".

Både lufthavnen, politi, eksperter og militæret har været aktiveret i jagten på de flyvende robotter og deres ejere.

Episoden har udviklet sig til et rejsemareridt for adskillige mennesker.

Lørdag estimerede myndighederne, at 140.000 passagerer havde været berørt af de aflyste afgange, der har fundet sted på travle rejsedage op til jul.