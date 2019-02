Pakistansk militær skyder to indiske kampfly ned

Spændingerne i den omstridte Kashmir-region mellem Indien og Pakistan fortsætter med at eskalere.

Onsdag morgen har Pakistan skudt to indiske kampfly ned.

Det oplyser det pakistanske militær.

- PAF (luftvåbnet, red.) har skudt to indiske fly ned i pakistansk luftrum, skriver generalmajor Asif Ghafoor, der er militær talsmand, i et tweet.

Han tilføjer, at det ene fly styrtede ned i den pakistanske del af Kashmir, mens det andet styrtede ned på den indiske side.

- En indisk pilot er anholdt af soldater, skriver han uden at uddybe yderligere.

Han siger, at to andre indiske piloter er i området.

Meldingen om nedskydningerne kommer kort tid efter, at kampfly fra Pakistan angiveligt krænkede Indiens luftrum ved at flyve ind over den del af Kashmir, som Indien kontrollerer.

De pakistanske militærfly blev tvunget til at vende om, oplyser kilder og lokale medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det indiske nyhedsbureau PTI rapporterer, at de pakistanske fly krydsede grænsen ved Poonch og Nowshera - to lokaliteter i Indien.

PTI skriver, at der blev nedkastet bomber, da flyene vendte om, men at der ikke umiddelbart er rapporter om, at mennesker er blevet ramt eller om ødelæggelser.

Tirsdag udførte Indien et luftangreb mod militante i Pakistan. Ifølge den indiske tv-kanal News 18 var målet for angrebet en gruppe militante, der mistænkes for at have dræbt 40 indiske soldater i Kashmir for nylig.

Indien og Pakistan administrerer hver deres del af Kashmir. Men begge lande gør krav på området og har udkæmpet to krige over det.

Indien beskylder Pakistan for at støtte militante grupper i den omstridte region. Pakistan afviser beskyldningen, men betegner militante grupper i Kashmir som frihedskæmpere.

Pakistans udenrigsministerium siger i en erklæring, at luftvåbnet har "rettet angreb på den anden side af grænsen" onsdag.

Ministeriet siger, at angrebene var rettet mod "ikke militære mål", og det siger, at "vi har ingen intentioner om en eskalering".

Få timer før meldingen om nedskydningen af to fly havde Pakistan meldt seks civile dræbt ved et morterangreb udført af Indiens militær.

Indbyggere på begge sider af grænse, som kaldes "Kontrollinjen", siger, at der var skudvekslinger mellem de to sider natten igennem. Hundredvis af landsbyboere er flygtet fra grænseområdet i den pakistanske del af Kashmir.