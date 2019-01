Pakistansk højesteret fastholder løsladelse af kristen kvinde

Pakistans højesteret fastholder i en afgørelse tirsdag løsladelsen af den kristne kvinde Asia Bibi.

Kvinden har tilbragt år af sit liv på dødsgangen for blasfemi. Afgørelsen går imod islamistiske grupper, som kræver kvinden henrettet.

- Domstolens afgørelse fastholdes, sagde chefdommeren i højesteret, Asif Saeed Khosar, ved tirsdagens retsmøde med henvisning til en anke mod løsladelsen af kvinden.

Asia Bibi blev dømt til døden for at komme med nedsættende kommentarer om profeten Muhammed og islam, efter at hendes nabo havde nægtet hende at drikke vand fra et af naboens glas, fordi hun ikke er muslim.

I 2010 fik hun en dødsdom. I november sidste år omstødte landets højesteret dommen, og hun blev løsladt.

Det førte til store protester og demonstrationer fra blandt andet tilhængere af det islamistiske parti Tehreek-i-Labaik Pakistan.

Bibi har holdt sig skjult siden.

Shafeeq Ameeni, som er fungerende leder af Tehreek-e Labaik, der har ført an i protesterne, gentog tirsdag advarsler til højesteret. Der ventes nu nye voldelige demonstrationer fra bevægelsen.

Amnesty International havde i en erklæring opfordret til, at Bibi får mulighed for "at blive forenet med sin familie og søge sikkerhed i et land, som hun selv vælger".

Amnesty henstiller også til de pakistanske myndigheder, at de må imødegå og efterforske de kræfter, som forsøger at intimidere landets højesteret.

Bibis advokat, Saif-ul-Mulook, antydede tirsdag, at hans klient hurtigt forlader landet.

- Jeg tror, at hun er i Pakistan for nuværende, men om hun er i landet i aften, ved jeg ikke, sagde han.

- Ekstremister siger, at de vil dræbte kvinden uanset dommen i højesteret. Derfor bør hun forlade landet, mener jeg.