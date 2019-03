Pakistan har gjort klar til udlevering af indisk pilot

En tilfangetagen indisk pilot er bragt til grænsen for at blive udleveret, oplyser Pakistans militær.

Pakistan har fredag bragt en tilfangetagen indisk pilot til grænsen for at udlevere ham til Indiens militær. Pilotens kampfly blev skudt ned onsdag i luftrummet over Kashmir.

Pakistan siger, at piloten bliver udleveret som "en fredsgestus".

På den indiske side af grænsen er politifolk med turbaner parate til at tage imod piloten, og et stort antal lokale indbyggere er mødt op med indiske flag for at overvære udleveringen.

- Som en fredsgestus og for at nedtrappe sagen, vil den indiske pilot, som er i vores varetægt, blive frigivet i eftermiddag ved Wagah-grænseovergangen, meddelte det pakistanske udenrigsministerium tidligere på dagen.

Piloten Abhinandan Varthaman er blevet et symbol på den dybe konflikt i Kashmir.

I Indien opfattes den pakistanske udmelding som en diplomatisk sejr. De indiske ledere har gjort det klart, at Indiens militære beredskab forbliver højt.

Abhinandan blev skudt ned over Kashmir efter kamp i luftrummet over den omstridte region.

Konflikten i Kashmir blev optrappet efter en militant pro-pakistansk gruppe dræbte mindst 40 indiske soldater i Kashmir i februar.

Indien og Pakistan har, siden de opnåede selvstændighed i 1947, ligget i konflikt om Kashmir. Området udløste regulære krige mellem de to lande i 1947, i 1965 og i 1999.