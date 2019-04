Overraskende EU-nej giver håb for danske regler om dagpenge

Et forslag om markant hurtigere adgang til dagpenge for vandrende arbejdstagere i EU, der har mødt bred modstand i Folketinget, er blevet afvist.

Forslagets skæbne er lige nu ukendt, efter at medlemslandene afviste det fredag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) konstaterer, at processen er "sendt i forlænget spilletid". Han håber, at det kan åbne op for, at man også kan genåbne en diskussion om indeksering af børnechecken.

- Sagen er sat på standby. Det er jeg glad for som beskæftigelsesminister, for Danmark har kæmpet imod hele vejen. Vi synes ikke, at det var en fair model, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Rumænien, som i øjeblikket har det skiftende formandskab for EU, er gået i tænkeboks, for at vurdere om den såkaldte forordning 883 er død eller levende.

Midt i marts blev EU-landene, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen ellers enige om en aftale.

Den aftale ville reducere perioden, der går, fra man er tilmeldt en arbejdsløshedskasse i et andet EU-land, til man kan få dagpenge, fra tre måneder til blot en måned.

Retten til dagpenge i et andet EU-land ville dog stadig være betinget af, at en EU-borger var arbejdsløshedsforsikret i det land, vedkommende kom fra.

Ender det med, at forslaget ikke kan vedtages, før Europa-Parlamentet stopper arbejdet midt i april, da der er EU-valg til maj, så åbner det helt nye perspektiver, påpeger beskæftigelsesministeren.

- Det vil give mulighed for, at vi kan genoplive diskussionen om muligheden for at indeksere børnefamilieydelserne, så man ikke bare kan få overført danske penge til Rumænien eller Polen uden at tage hensyn til, hvilken købekraft man har i de respektive lande, siger han.

Det vil ifølge ministeren være godt for det danske system at begynde "på et nyt stykke papir".

Der er udbredt modstand mod det nu afviste udkast til forordning 883 i Danmark. Både i Folketinget og blandt de danske EU-parlamentarikere.

- Det er rigtig fint, at mange kan se det urimelige i disse regler, og at de er taget af bordet for nu. Det er jeg glad for. Men kampen er ikke slut endnu. Der ligger nu en stor opgave i at fastholde presset og sikre, at det rumænske formandskab lytter og skrotter forslaget, siger Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.