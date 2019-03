Overlevende i Mozambique er desperate efter hjælp

- Vi havde ikke fået noget at spise siden torsdag. Alt er ødelagt siger 24-årig kvinde efter orkankatastrofe.

Internationale nødhjælpshold arbejder på højtryk i Mocambique, hvor et stort antal mennesker er omringet af oversvømmelser, efter at en af de voldsomste orkaner nogensinde på den sydlige halvkugle fejede hen over landet med vindstød på 170 kilometer i timen.

Fem dage efter orkanen Idai slog ind over landet, sidder tusindvis af mennesker stadig på hustage og i træer og venter på nødhjælp. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Strandede indbyggere er desperate efter at blive evakueret, men behovet for rent vand og mad er endnu større.

- Situationen er meget dårlig. Vi havde ikke fået noget at spise siden torsdag, men har fået noget at spise i dag. Vi sover under åben himmel, alting er ødelagt, vores hus og alt andet er væk. Vi fik intet med os - andet end vand og mad, siger den 24-årige Aunicia Jose i Gwara-Gwara nær Buzi til AFP.

- Vi har tusinder af mennesker på tage og i træer, som venter på at blive reddet. Tiden er ved at rinde ud. Folk har ventet på hjælp i over tre dage nu, siger Caroline Haga, der er talskvinde for internationale Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC).

I byen Beira med cirka en halv million indbyggere er 90 procent beskadiget eller ødelagt, estimerer Røde Kors.

Vandforsyningen er ude af drift i dele af kystbyen, mens der i andre dele kun er rent vand tilbage til to dage. Det fortæller Marie-Christine Ferir, der er Læger uden Grænsers (MSF) katastrofekoordinator for Mozambique.

- Adgangen til rent drikkevand er virkelig et problem. Folk drikker det stillestående vand, der oversvømmer gaderne.

- Vi forventer en stigning i vandbårne sygdomme som diarré, tyfus og kolera. De er endnu ikke et problem, og det håber vi virkelig ikke, de bliver, men det kan de blive, siger hun til Ritzau.

Læger uden Grænser har i øjeblikket et hold på omkring ti personer i Beira. Desuden planlægger organisationen at flyve folk ind, som har særlig viden inden for vand og vandbårne sygdomme.

Over 200 mennesker er bekræftet omkommet, men dødstallet kan være mere end fem gange så højt.

Røde Kors anslår, at 400.000 mennesker i Mozambique er gjort hjemløse af orkankatastrofen.