Over 30 mennesker var fanget under dæk på brændende båd

Der er fundet 25 omkomne, og ni savnes stadig efter en voldsom brand om bord på en kommerciel motorbåd ud for Californiens sydkyst, hvor myndighederne har indledt en omfattende efterforskning af en de værste maritime katastrofer i området nogensinde.

Dykkere har tirsdag søgt efter flere omkomne omkring vraget af båden.

- Vi søger efter omkomne nu, siger en talskvinde for redningsmandskabet i Santa Barbara, Amber Anderson.

Under branden fortærede kraftige flammer dykkerfartøjet "Conception", da det lå ud for øen Santa Cruz Island.

Mange af de 39 ombordværende lå under dæk og sov, og mange af de omkomne forblev fanget nede i båden, hvor der kun var en smal gang op fra det nederste dæk.

Da båden gik ned, vendte den rundt, og den ligger nu med bunden opad på 18 meters dybde, oplyser politiet.

Øjenvidner siger, at de hørte et antal eksplosioner, men myndighederne er tilbageholdende med at drage konklusioner, og det er stadig uklart, hvad der forårsagede branden.

Santa Barbara Countys sherif, Bill Brown, har sagt, at tanke til dykning med propangas kan være eksploderet i flammerne.

Der var i alt 33 passagerer om bord på skibet sammen med seks besætningsmedlemmer på den næsten 23 meter lange båd, da branden brød ud klokken 3.15 natten til mandag lokal tid.

De overlevende medlemmer søgte tilflugt på en fiskebåd, som lå for anker i nærheden.

- Båden var fuldstændigt omspændt af flammer, siger Bob Hansen, der var på fiskebåden sammen med sin kone.

Hansen, som har udtalt sig til The New York Times, siger, at han hørte en række kraftige eksplosioner fra den brændende båd.

Santa Cruz Island ligger ikke langt fra Los Angeles i den sydlige del af Californien. Båden skulle på en tre dage lang dykkertur ved Channel Islands National Park i Stillehavet ud for Californiens kyst.