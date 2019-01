Over 130 frygtes omkommet i forlis ud for Djibouti

To både med migranter er tirsdag kæntret i hård søgang ud for Afrikas Horn. Fem personer er fundet omkommet.

Over 130 migranter eftersøges i farvandet ud for Djibouti i det østlige Afrika, oplyser FN's organisation for migration, IOM.

De savnede personer menes at have været om bord på to både, som tirsdag kæntrede, cirka en halv time efter at de var stævnet ud.

Øjenvidner fortæller, at store bølger fik de overfyldte både til at tippe rundt. Lokalt politi har fundet fem omkomne personer og fortsætter eftersøgningen, skriver nyhedsbureauet AP.

Redningsmandskab har desuden fundet en 18-årig mand i live. Han har ifølge AFP oplyst, at der var cirka 130 personer i den båd, han kom med. Han har ingen idé om antallet af personer på det andet forliste fartøj.

Djibouti er de seneste år blevet et populært transitpunkt for migranter fra landene ved Afrikas Horn, som med båd forsøger at komme frem til Den Arabiske Halvø i håb om at finde arbejde.