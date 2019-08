Oscar-belønnet filmdokumentarist er død

Den Oscar-belønnede dokumentarist D.A. Pennebaker er død, 94 år. Det oplyser hans søn søndag.

Pennebaker slog for første gang sit navn fast i 1967 med rockdokumentaren "Don't Look Back" om Bob Dylan. Siden fik han stor ros for "The War Room", der handler om Bill Clintons valgkampagne op til præsidentvalget i 1992.

Dokumentaristen døde torsdag af naturlige årsager i sit hjem på Long Island ved New York, siger sønnen, Frazer Pennebaker.

D.A. Pennebaker, hvis fulde navn var Donn Alan Pennebaker, var førende blandt en generation af filmfolk i 1960'erne, som arbejdede med håndholdte kameraer og tillagde sig en mere intim og spontan stil, der blev kendt som "cinéma vérité".

Efter den store succes med Dylan-filmen optog Pennebaker endnu et brag af en musikdokumentar med "Monterey Pop", der indfangede dynamiske optrædener fra blandt andre Otis Redding, Jimi Hendrix og Janis Joplin.

Han fortsatte inden for rocken med film om blandt andre John Lennon og siden også et af de nyere navne, Pennebaker faldt for - Depeche Mode.

I 1990'erne sporede han sig mere ind på den politiske bane med dokumentaren "The War Room", der giver et indblik ind bag kulisserne i Clintons valgkamp i 1992.

De nyere film er lavet i samarbejde med Pennebakers hustru, Chris Hegedus, som han giftede sig med i 1982.

I 2013 blev D.A. Pennebaker hædret med en æres-Oscar for sit livslange arbejde som dokumentarist.