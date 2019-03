Osama bin Ladens søn fratages sit saudiske statsborgerskab

USA siger, at afdød terrorleders søn står i spidsen for al-Qaeda og opfordrer til at angribe USA og allierede.

Saudi-Arabien fratager statsborgerskabet for Osama bin Ladens søn Hamza bin Laden.

Den beslutning er truffet fredag, efter USA har udsat en dusør på en million dollar for tilfangetagelsen af sønnen til den afdøde leder af terrornetværket al-Qaeda.

Beslutningen er offentliggjort i det saudiske statstidende.

Osama bin Ladens søn mistænkes for at være gået i faderens fodspor - at han i dag leder al-Qaeda.

Hamza bin Ladens far blev dræbt af amerikanske elitesoldater, da de stormede hans tilholdssted i Pakistan i maj 2011.

Sønnen har gentagne gange udsendt lyd- og videooptagelser, hvor han opfordrer til at angribe USA og dets allierede.

Hamza formodes at være 30 år. Han var sammen med sin far i Afghanistan, da al-Qaeda gennemførte sit angreb i USA 11. september 2001. Næsten 3000 mennesker mistede livet.

Efter USA angreb Afghanistan senere samme år, tilbragte han tid i Pakistan, hvor det meste af al-Qaedas ledelse holdt til. Hans tilholdssted i dag er ikke kendt.

Allerede i 2017 blev Hamza bin Laden udpeget som global terrorist af de amerikanske myndigheder. Efter Osama bin Ladens foretrukne arving, sønnen Saad, blev dræbt i et droneangreb i 2009, blev Hamza den nye arvtager.

I 2016 optrådte han i videooptagelser distribueret af al-Qaeda. Heri sagde han, at det amerikanske folk var ansvarlig for dets lederes beslutninger, og at den militante bevægelses hellige krig mod USA ville fortsætte.

Hamza bin Laden bliver nogle gange omtalt som "prinsen af jihad".