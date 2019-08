Orkan truer Trumps feriested i Florida

Trump advarer amerikanerne om, at orkanen Dorian kan blive et "monster", der kan forårsage store ødelæggelser.

Mar-a-Lago, som er præsident Donald Trumps eksklusive feriested i Florida, ligger midt på den rute, som orkanen Dorian ventes at tage.

Det viser opdaterede beregninger fra USA's nationale orkancenter.

Orkanen ventes at ramme Florida sent mandag eller tidligt tirsdag lokal tid. Inden da kan den vokse i styrke og blive den kraftigste orkan, delstaten har oplevet i næsten 30 år.

Det er på forhånd ventet, at den vil skabe store ødelæggelser.

Mar-a-Lago, som præsident Trump jævnligt benytter både privat og til møder med både udenlandske og amerikanske spidser, ligger i Palm Beach.

Feriestedet er bygget i 1920 og har modstået utallige orkaner igennem de seneste knap 100 år.

Torsdag meddelte Trump, at han aflyser et planlagt besøg i Polen på grund af orkanen, der nærmer sig det amerikanske fastland efter at have været en tur over Puerto Rico og flere caribiske øer.

Præsidenten advarer i en videomeddelelse om, at orkanen kan blive et "monster".

- Alt tyder på, at den vil ramme meget hårdt, og den vil være meget stor, siger han i meddelelsen.

Onsdag erklærede Floridas guvernør, Ron DeSantis, undtagelsestilstand i delstaten. Fredag gjorde Trump det samme og beordrede i samme ombæring føderal hjælp til de stater, der ventes at blive ramt.

USA's nationale orkancenter vurderer, at Dorian, der på nuværende tidspunkt er en såkaldt kategori 2-orkan, vil være vokset til kategori 4, når den rammer Florida.

Det kan betyde vindstød med en styrke på op mod 225 kilometer i timen.