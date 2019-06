Organisationer vil have såret dreng genforenet med sin mor

Både Red Barnet og Røde Kors hilser det velkommen, at danske myndigheder har hentet en såret 13-årig dansk dreng ud af den syriske flygtningelejr al-Hol.

Men organisationerne er bekymrede over, at moren tilsyneladende ikke skal med hjem til Danmark.

- Vi er både glade og lettet over, at drengen nu er kommet i sikkerhed og får den lægelige behandling, han har behov for.

- Samtidig er vi bekymret over, at han tilsyneladende er blevet adskilt fra sin mor, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

Det er angiveligt første gang, at Danmark officielt evakuerer en statsborger fra en flygtningelejr, der er kendt for at huse støtter af Islamisk Stat.

Udenrigsministeriets Borgerservice har bekræftet, at en alvorligt såret dreng med dansk statsborgerskab er blevet evakueret.

Det er sket med henblik på medicinsk stabilisering, oplyser myndigheden i en email.

Drengens pårørende i Danmark er orienteret og vil overtage ansvaret for drengen og selv stå for hjemtransporten til Danmark, oplyser ministeriet.

Drengens forældre er begge danske statsborgere. Ifølge DR's oplysninger er drengens far død i Syrien.

DR har været i kontakt med drengens mor, som også selv ønsker at vende hjem til Danmark med sine andre børn.

Barnets tarv er, at det - såvidt muligt - kan forblive sammen med sine forældre, mener Johanne Schmidt-Nielsen.

- Det er næsten umuligt at forstå, at man som dansk statsborger tager til Syrien for at kæmpe for kalifatet.

- Men det er på ingen måde børnenes ansvar. De har ret til beskyttelse. At varetage barnets tarv er også at sørge for, at barnet kan være sammen med sine forældre, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl, ser evakueringen af den sårede dreng som et "klart humanitært signal".

- Det viser, at man kerer sig om danske statsborgere. Vi håber, det giver anledning til, at man på sigt også vil overveje at tage andre børn ud fra de forfærdelige omstændigheder, de lever under, siger Anders Ladekarl.

Som udgangspunkt bør drengen genforenes med sin mor, mener generalsekretæren.

- Det er vigtigt at få barnet ud til medicinsk behandling, men vi så helst, at moren også var kommet med, siger Anders Ladekarl.

Ifølge DR's oplysninger opholder mere end 25 kvinder og børn med forbindelse til Danmark sig i lejre for Islamisk Stat-støtter i det nordlige Syrien.

For godt to uger siden blev 12 forældreløse franske børn reddet ud af flygtningelejre i Syrien. Heraf to med dansk-fransk baggrund. De børn er ifølge DR placeret hos plejeforældre i Frankrig, mens deres sag behandles.