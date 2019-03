Orban hylder antisemitisk forfatter med gyldne laurbær

Ungarns højrenationale premierminister, Viktor Orbán, har besluttet at hylde en forfatter, der er berygtet for antisemitiske ytringer, med en statslig ærespris.

Forfatteren og essayisten Kornel Döbrentei, som er 72 år, er blevet beæret med Ungarns gyldne laurbær, rapporterer ungaske medier.

Döbrentei udløste i 2004 stærke protester, efter at han i en tale sagde, at "falske profeter i forklædninger og bag masker - kun deres skæg er ægte - dirigerer en moralsk Holocaust vendt mod Ungarn". Talen blev holdt ved et møde, hvor der blev brændt israelske flag.

Den ungarske forfatterforening tog dengang ikke afstand fra Döbrentei, hvilket fik over 100 forfattere til at forlade forfatterforeningen - deriblandt Imre Kertesz, Peter Nadas, Peter Esterhazy, Magda Szabo og György Konrad.

Kertesz, som døde i 2016, havde i 2002 fået Nobelprisen i litteratur. Han sagde i 2004, at Döbrenteis ytringer var udtryk for "den gamle, klassiske, dumme og onde antisemitisme, som havde ført til Auschwitz".

I Bruxelles er Orbáns regeringsparti Fidesz i forvejen på vippen til at blive udelukket fra den konservativt-borgerlige gruppe EPP i Europa-Parlamentet.

Den konservativt-borgerlige gruppe EPP (European People's Party) er den største gruppe i EU-Parlamentet. Det er her, at De Konservative, som det eneste danske islæt, hører til.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sagde i sidste uge i Bruxelles, at bægeret snart er fuldt.

- Jeg har i lang tid advokeret for, om det ikke var bedre at holde Orbán indenfor i stedet for at slås med ham udefra. Men nu er vi nok ved at være kommet dertil, hvor vi skal tage det næste skridt, sagde Pape.

Fidesz kritiseres for at ignorere basale retsprincipper, for at indskrænke ytringsfriheden og for antisemitisme.