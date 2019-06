Optælling af millioner af stemmer er i gang i Istanbul

Valglokalerne er lukket i Istanbul og millioner af stemmer er ved at blive optalt, efter at lokalvalget i Tyrkiets største by er gået om.

Foreløbige resultater ventes søndag fra valget, som mest er blevet en folkeafstemning om tilliden til præsident Tayyip Erdogans politik og det tyrkiske demokrati.

Valglokalerne for de 10,56 millioner vælgere lukkede klokken 17.00 (klokken 16.00 dansk tid).

Mange af indbyggerne er ikke registreret som vælgere. Storbyen Istanbul rummer op mod en femtedel af Tyrkiets 82 millioner indbyggere.

Ved lokalvalget den 31. marts mistede Erdogans regeringsparti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), magten i Istanbul.

I stedet vandt borgmesterkandidaten fra Tyrkiets største oppositionsparti, CHP, Ekrem Imamoglu, en snæver sejr.

Efterfølgende klagede Erdogans parti over det uventede resultat. Partiets ledelse påstod, at uregelmæssigheder ved valget påvirkede resultatet og var baggrund for et sjældent nederlag til Erdogans parti.

Efter mange indsigelser fra AKP annullerede valgkommissionen Istanbul-valget, hvilket oppositionen kaldte et "kup" mod demokratiet.

Omvalget kan blive endnu et nederlag for Erdogan, da AKP-kandidaten Binali Yildirim står til at tabe igen til Ekrem Imamoglu fra CHP-partiet. I nogle målinger op til omvalget har Imamoglu, som er tidligere distriktsborgmester i storbyen, haft en føring på op til 9,0 procentpoints.

Ved lokalvalgene i Tyrkiet 31. marts tabte AKP også landets anden- og tredjestørste by Ankara og Izmir til CHP-partiet.

En af Erdogans kendte udtalelser er, at "den som vinder Istanbul, vinder Tyrkiet".

Erdogan startede sin egen politiske karriere som borgmester i Istanbul i 1994.