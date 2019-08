Opposition vil stoppe brexit uden aftale med ny lovgivning

På et møde tirsdag formiddag har britiske oppositionsledere lagt planer for at stoppe et brexit uden aftale.

De politiske ledere fra den britiske opposition ønsker gennem ny lovgivning at forhindre et brexit uden aftale.

Det oplyser de i en udtalelse efter et fælles møde. Mødet var indkaldt af oppositionsleder Jeremy Corbyn fra arbejderpartiet Labour.

Corbyn havde tirsdag formiddag besøg af lederne fra Det Skotske Nationalparti, Liberaldemokraterne, Det Grønne Parti samt det nye parti Den Uafhængige Gruppe for Forandring.

- De tilstedeværende blev enige om nødvendigheden af at finde en praktisk måde, hvorpå man kan forhindre brexit uden aftale.

- Heriblandt muligheden for at vedtage ny lovgivning og for et mistillidsvotum, lyder det i oppositionspartiernes udtalelse.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har gentagne gange understreget, at briterne forlader EU senest ved deadline 31. oktober - uanset om der er indgået en aftale med EU eller ej.

Et mistillidsvotum til Boris Johnson kan føre til afsættelsen af premierministerens regering, så et hårdt brud med EU kan afværges.

En ny midlertidig regering vil være afhængig af støtte fra blandt andre Liberaldemokraterne, EU-positive konservative og andre dele af oppositionen.

Men modstanderne af et brexit uden aftale er stærkt splittet. Det skyldes, at Jeremy Corbyn insisterer på at stå i spidsen for en overgangsregering.

Det rapporterede flere britiske medier i weekenden.

Labours leder henviser til, at det er tradition, når en regering kollapser, at lederen for oppositionens største parti får muligheden for at danne regering.

Lederen af Liberaldemokraterne, Jo Swinson, har i stedet foreslået, at et langvarigt medlem af parlamentet - enten fra Det Konservative Parti eller Labour - bliver leder af en ny regering.