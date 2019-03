Opposition truer Erdogans parti ved tyrkisk lokalvalg

I den tyrkiske hovedstad, Ankara, har oppositionens kandidat overhalet præsident Recep Tayyip Erdogans parti og taget føringen i kampen om den vigtige borgmesterpost.

Det rapporterer den tyrkiske tv-station TRT, efter at over halvdelen af stemmeboksene er åbnet og stemmerne talt.

Oppositionen har foreløbig fået 49,5 procent af stemmerne og fører dermed optællingen. AKP har fået knap 47 procent af de stemmer, der er afgivet i hovedstaden.

Først lød det ellers, at regeringspartiet, AKP, havde føringen i begge Tyrkiets to vigtige storbyer, Ankara og Istanbul.

Et nederlag i en af byerne vil afslutte næsten 25 års AKP-styre i de to storbyer og svække den tyrkiske leder.

Analytikere havde på forhånd tvivlet på, om AKP kunne være sikker på sejr Istanbul, som med 15 millioner indbyggere regnes for at være Europas største by.

I Ankara lagde AKP stærkt ud, da en fjerdedel af stemmerne var talt op. Men siden har oppositionen overhalet.

AKP fører dog optællingen i millionbyen Istanbul, hvor partiet står til at få 50,1 procent af stemmerne, efter at over 80 procent af stemmerne er talt op.

Oppositionspartiet CHP er ikke langt efter AKP med 47,3 procent, viser de foreløbige resultater fra Istanbul.

Forud for valget indgik det republikanske folkeparti CHP en alliance med Iyi-partiet.

Lokalvalget, der ikke mindst er en kamp om de vigtige borgmesterposter, ses som en test på Erdogans popularitet i befolkningen.

En økonomisk krise og en svækket tyrkisk lira er nogle af hovedårsagerne til, at Erdogan og AKP mister opbakning.

Krisen vækker bange anelser hos mange tyrkiske vælgere, som tænker tilbage på landets valutakrise sidste år.