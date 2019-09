Opgør om en hanes galen splitter Frankrig

En fransk domstol har torsdag afgjort, at en støjende hane ved navn Maurice kan blive ved med at gale ved daggry, selv om naboer har klaget meget kraftigt over den.

Så kraftigt, at det er blevet en opsigtsvækkende retssag, hvor by og land har stået over for hinanden i retten.

En af hanens ejere, Corinne Fesseau, siger, at en domstol i Rochefort i det vestlige Frankrig har afvist krav fra naboer om, at Maurice gøres tavs.

- I dag har Maurice vundet et slag for hele Frankrig, siger Fesseau, som skal modtage 1000 euro i godtgørelse fra den nabo, som har rejst sagen.

Den fire år gamle hane hører til et landbrug på den lille ø Oleron ud for den franske atlanterhavskyst.

Her har dens galen irriteret naboen Jean-Louis Biron, som er kommet fra byen og har købt en fritidsbolig ved siden af Maurices ejere.

Den retssag, som han har rejst, har blotlagt langvarige og dybe spændinger mellem franskmænd, der bor i byerne, men søger ud på landet i fritiden eller permanent uden at kunne klare realiteter som larm og lugte fra dyr.

Der har været ført lignende retssager om køer og kirkeklokker, men ingen af dem har vakt så stor opmærksomhed som hanen Maurice, hvis ejere blandt andet har modtaget støttebreve fra USA.

Borgmesteren på Oleron, Christophe Sueur, har hele tiden støttet Maurices ejere.

- I dag er det hanen, men hvad bliver det næste? Måger? Lyden af vinden? Vores dialekt, sagde han tidligere om sagen.

- Der er tale om topmålt intolerance. Man må acceptere de lokale traditioner, sagde han.

Konflikten mellem land- og byboere er blevet ekstra synlig i forbindelse med De Gule Veste, som i november indledte regeringsfjendtlige protester i store dele af landet.

I denne uge indledtes endnu en retssag, hvor en andeavler i regionen Landes er blevet sagsøgt af en nytilkommen nabo, der har klaget over skræppende ænder og gæs i hendes baghave.

Andeavleren har modtaget tusindvis af støtteerklæringer.

- Flere og flere mennesker flytter til landområderne - ikke for at arbejde med landbrug, men for at bo. Alle forsøger at kæmpe for deres territorium, fastslår geografen Jean-Louis Yengue på universitetet i Poitiers.