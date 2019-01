Op mod 80 køer brænder inde i svensk stald

Mellem 70 og 80 køer omkom søndag i en brand i en stor stald i en stor stald i den svenske kommune Säffle, der ligger nordøst for Göteborg. Det skriver nyhedsbureauet TT.

Ifølge politiets oplysninger var der omkring 200 køer og kalve i stalden, da ilden brød ud. Da staldens ejer blev opmærksom på ilden nåede han at få mellem 120 og 130 køer sikkert ud.

To ambulancer er blevet kaldt ud til branden, der ligger i en lille by nord for byen Säffle, lyder det fra redningsfolk på stedet.

Mattias Larsson, der er redningsofficer i redningstjenesten i området, siger, at store dele af taget på laden er kollapset, og at bygningen er fuldstændig ødelagt.

Larsson tilføjer at der er to personer på stedet, som bliver undersøgt af redningsarbejdere, fordi de har indåndet røg fra branden.

Myndighederne arbejder fortsat kort før klokken 21 søndag aften på at forhindre, at branden spreder sig til nærliggende bygninger. Slukningsarbejdet ventes at tage noget tid, lyder meldingen fra Mattias Larsson.

Ifølge politiet er der en del løsgående køer i området, hvilket risikerer at påvirke bilister, der er tæt på gården.