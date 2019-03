Selv om der var tæt løb til sidst, vandt Cindy Hyde-Smith som ventet over demokraten Mike Espy i Mississippi.

Den republikanske senator Cindy Hyde-Smith vinder den sidste senatsplads i USA's midtvejsvalg.

Således vinder Hyde-Smith den 53. republikanske senatsplads. Det sker ved anden runde af midtvejsvalget i Mississippi.

Det viser de foreløbige resultater, efter at 92 procent af stemmerne fra tirsdagens valg er talt op.

Det rapporterer flere amerikanske medier tidligt onsdag morgen dansk tid.

Ifølge CNN står Cindy Hyde-Smith til at få 54,3 procent af stemmerne mod demokraten Mike Espys 45,7 procent af stemmerne.

Espy var landbrugsminister under tidligere præsident Bill Clinton og før det medlem af Repræsentanternes Hus.

Præsident Donald Trump var mandag i Mississippi for at vise sin støtte til Hyde-Smith forud for valgdagen.

Sent tirsdag aften amerikansk tid lykønsker han hende med sejren på sit foretrukne sociale medie:

- Tillykke til senator Cindy Hyde-Smith med din store sejr i den fantastiske stat Mississippi. Vi er alle sammen meget stolte af dig, skriver han på Twitter.

Cindy Hyde-Smith kunne have sikret sig pladsen i Senatet ved valget 6. november, hvis hun havde vundet med mere end 50 procent af stemmerne.

Men fordi Republikanerne ikke nåede et primærvalg inden midtvejsvalget i begyndelsen af november, var Hyde-Smith ikke den eneste republikaner på stemmesedlen. Det var Chris McDaniel også.

Men da ingen af de to republikanere eller demokraten Mike Espy fik over 50 procent af stemmerne, skulle der tirsdag holdes en anden og afgørende runde mellem Hyde-Smith og Espy.

Mississippi er en konservativ sydstat, og egentlig burde det have været en sikker republikansk senatsplads, men Cindy Hyde-Smith snublede op til valget blandt andet med en række racistiske udtalelser.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Især har en videooptagelse trukket stor opmærksomhed. Den viser Cindy Hyde-Smith, der under et vælgermøde siger om en tilhænger:

- Hvis han inviterede mig til en offentlig hængning, ville jeg sidde på forreste række.

Mississippi har en lang historie bag sig med lynchning af tusindvis af sorte borgere.

Med sejren i Mississippi har Republikanerne 53 pladser i Senatet mod Demokraternes 47. Inden midtvejsvalget lød fordelingen på 51-49 i republikansk favør.