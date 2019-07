Røg fra påsat brand bredte sig så hurtigt i animationsstudie i Kyoto, at ofre ikke kunne nå at åbne tagdør.

Røg fra brændende benzin bredte sig så hurtigt i et japansk animationsstudie, at de personer, som forsøgte at flygte op på bygningens tag, blev kvalt, inden de var i stand til at åbne døren ud til den friske luft.

Det oplyser et japansk medie mandag om det brandattentat mod animationsfirmaet Kyoto Animation, som torsdag kostede 34 mennesker livet.

Hændelsen rangerer som et af de værste massedrab i Japan i årtier.

En mand tømte en dunk benzin ved indgangen til bygningen, antændte væsken og råbte "dø".

19 af dødsofrene blev fundet liggende ovenpå hinanden på en trappe mellem tredje sal og en dør ud til taget.

Kort efter torsdagens brand var der meldinger om, at døren til taget ikke kunne åbnes indefra. Men det afviser politiet, beretter den nationale tv-station NHK mandag.

Efterforskningen har fastslået, at døren kunne åbnes fra trappesiden, men røg fra den brændende benzin bredte sig så hurtigt, at personerne ikke nåede at slippe ud på bygningens flade tag.

Brandkyndige siger ifølge NHK, at den spiralformede trappe virkede som en skorsten for røgen, der bredte sig til bygningens tre etager.

- Jeg hørte folk diskutere på første etage. Og i løbet af 15 sekunder vældede sort røg op fra trappen, siger en af de overlevende til NHK.

En 41-årig mand mistænkes for at stå bag mordbranden. Politiet i Kyoto oplyste lørdag, at han vil blive anholdt efter endt hospitalsbehandling for forbrændinger.