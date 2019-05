Østrigs parlament afsætter konservativ Kurz-regering

Østrigs præsident skal nu udpege en kansler, som skal lede et forretningsministerium frem til valg.

Østrigs parlament har med en mistillidsafstemning afsat landets konservative regering under kansler Sebastian Kurz, efter at Frihedspartiet (FPÖ) for få dage siden trådte ud af en regeringskoalition i kølvandet på en korruptionsskandale.

FPÖ støttede mistillidsvotummet mod Kurz. Det samme gjaldt socialdemokraterne.

- Et mistillidsvotum som var fremsat af socialdemokraterne, er blevet vedtaget, så kansleren har tabt, siger lederen af parlamentets underhus, Doris Bures.

Østrigs præsident skal nu udpege en kansler, som skal lede et forretningsministerium frem til et ventet valg i september.

Kurz' regering kom i noget af et stormvejr, da en video 17. maj blev offentliggjort af de tyske aviser Bild og Süddeutsche Zeitung.

I videoen optræder vicekansler Heinz-Christian Strache (FPÖ) under et hemmeligt møde på den spanske ø Ibiza.

Videoen viser, hvordan han under mødet med en påstået rig, russisk arving kommer med diverse mere eller mindre lyssky tilbud.

Strache gik af, dagen efter at videoen blev offentliggjort.

Senere fyrede Kurz indenrigsminister Herbert Kickl fra Frihedspartiet for at sikre en fair undersøgelse af sagen.

Fyringen fik Frihedspartiet til at trække sine øvrige ministre.

Kurz' konservative parti fejrede ellers søndag et stort resultat ved europaparlamentsvalget. Her får partiet ifølge de foreløbige resultater 34,5 procent af stemmerne. Det sikrer partiet en fremgang på to mandater.

Men det gode europæiske valg for Kurz' regering kunne ikke dæmme op for det politiske stormvejr, som blev udløst af offentliggørelsen af de famøse videooptagelser den 17. maj.

Efter at regeringen bestående af Kurz' konservative og Frihedspartiet er gået i opløsning, har kansleren udskrevet valg til afholdelse i september.

Oppositionen mener dog, at kansleren også skal stå til ansvar og forlade sin post, hvilket er baggrunden for mistillidsafstemningen.

Den opsigtsvækkende videos oprindelse er endnu ukendt.

Videoen blev offentliggjort af de tyske aviser Bild og Süddeutsche Zeitung. De vil ikke afsløre kilden, men der gættes i østrigske medier både på russiske og vestlige efterretningstjenester.