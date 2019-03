Vidner til angrebene mod to moskéer i New Zealand så, at folk blev dræbt omkring dem.

Der var fredeligt og helt stille under fredagsbønnen i Al Noor-moskéen i den newzealandske by Christchurch, inden moskéen blev angrebet.

Det fortæller et øjenvidne, Ramzan. Han befandt sig i moskéen, da stilheden omkring klokken 13.40 lokal tid pludselig blev brudt af skudsalver. Det skriver The Guardian.

- Det startede i det store rum. Jeg var i det tilstødende lokale, så jeg så ikke, hvem der skød, fortæller det mandlige vidne, som sidder i kørestol.

- Jeg så mennesker løbe ud mod det rum, hvor jeg var. Og jeg så, at nogle havde blod på kroppen, og at nogle humpede, fortæller vidnet til journalister.

Det var i det øjeblik, at han blev klar over, at situationen var meget alvorlig.

Politiet i New Zealand melder fredag om 49 dræbte.

Det er oplyst, at 41 af ofrene blev dræbt i moskéen Masjid al Noor i den centrale del af Christchurch. Syv andre blev skudt og dræbt i Linwood Ave-moskéen, tre af dem uden for bygningen.

Ramzan fortæller, at skuddene i al Noor-moskéen blev ved i "seks minutter eller mere".

- Jeg kunne høre skrig og gråd. Jeg så mennesker falde døde om, og nogle løb væk. Jeg er i kørestol, så jeg kunne ikke komme nogen vegne.

Efter at skyderiet var ophørt, skubbede Ramzan sig selv ind i moskéen, hvor han forsøgte at hjælpe tilskadekomne.

BBC interviewer en stærkt berørt kvinde, som kom kørende i nærheden af en af moskéerne, da skudangrebet stod på.

Hun fortæller til en BBC-journalist, at hun så kugler flyve forbi sin bil, og at mennesker blev ramt.

Det kvindelige øjenvidne, hvis navn ikke er oplyst, stoppede sin bil og lænede sig til siden for at undgå at blive ramt.

Hun steg ud af bilen for at hjælpe en tilskadekommen person, som lå på jorden. Hun fortæller, at hun trak ham om bag bilen for at komme i sikkerhed for skuddene.

Hun kæmpede hårdt for at lægge pres på den tilskadekomne mands blødning.

- Jeg rystede, og jeg var bange, fortæller hun.

- Det værste var, at vi kunne høre ambulancerne, men de kunne ikke komme frem til os.

Til sidst kom hjælpen frem, og den blødende mand blev kørt på hospitalet.

Vidnet fortæller, at hun kunne se flere personer, som var kommet svært til skade. Men hun kunne ikke komme hen til dem af frygt for skud.

- Jeg er 66 år, og jeg havde aldrig i mit liv troet, at jeg ville opleve noget som dette. Ikke i New Zealand, siger hun grædende.