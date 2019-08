Nyt skyderi i USA koster ni mennesker livet i Ohio

Ni er dræbt under skyderi i Dayton i den amerikanske delstat Ohio, bekræfter politiet.

Politiet i den amerikanske delstat Ohio bekræfter, at ni mennesker er dræbt under et skyderi i byen Dayton, mens 16 er såret.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Massedrabet er sket ikke mange timer efter, at en gerningsmand skød og dræbte 20 personer i et butikscenter i El Paso i Texas.

Ifølge avisen Dayton Daily News skulle skyderiet være foregået i nærheden af baren Ned Peppers, som ligger i området Oregon District i Dayton.

Der indløb en melding om skyderiet klokken 01.00 lokal tid søndag morgen.

- Vi havde betjente i det umiddelbare nabolag, da de første skud lød, og vi var i stand til at besvare det og gøre en hurtig ende på det, skriver politiet i Dayton på Twitter.

