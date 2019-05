Nyfødt i USA med vægt på 254 gram slår rekord og overlever

Det er et mirakel, at hun har overlevet, lyder det fra hospitalspersonalet i San Diego, hvor pigen blev født.

Da hun blev født, vejede hun ikke meget mere end et stort æble.

Onsdag kunne et hospital i den amerikanske storby San Diego annoncere, at selv om det kan virke umuligt, så var det lykkes for en lille nyfødt pige, der har fået kælenavnet Saybie af hospitalspersonalet, at overleve.

Dermed er Saybie den mindste nyfødte, der nogensinde er født og har overlevet.

Den lille pige blev født efter bare 23 ugers graviditet. Ved fødslen vejede hun 254 gram.

I dag er Saybie knap et halvt år gammel og er ifølge lokale medier både sund og rask. Og det er næsten ikke til at tro for hendes forældre.

Lægerne på hospitalet i San Diego havde nemlig kort efter fødslen fortalt dem, at barnet højst sandsynligt havde knap en time tilbage at leve i.

- Men den time blev til to, og så blev timerne til en dag, som blev til en uge, siger Saybies mor i en video, der er lagt ud på sociale medier.

Forældrene ønsker ikke, at barnets rigtige navn kommer frem.

Fem måneder efter fødslen i december er den lille pige og forældrene blevet udskrevet fra hospitalet og kan tage hjem med en kampvægt på lidt over to kilo.

Barnet har ligget på den neonatale klinik indtil onsdag og modtaget mad via sonde og under konstant overvågning.

Edward Bell, der er professor i pædiatri ved University of Iowa, bekræfter, at Saybie med sine 254 gram har den laveste fødselsvægt, der nogensinde er registreret.

Ifølge hospitalet i San Diego vejede den lille pige syv gram mindre end den nu tidligere rekordindehaver, der blev født i Tyskland i 2015.

Saybies utidige fødsel blev nødvendiggjort af morens akutte indlæggelse med svangerskabsforgiftning.

- Jeg blev ved med at sige til dem, at hun ikke ville overleve, hun var kun 23 uger gammel, siger Saybies mor.

- Man kunne knap nok se hende i krybben, så lille var hun, supplerer en af hospitalets sygeplejersker.

Dog står Saybie stadig over for enorme udfordringer. Hun falder i den kategori af for tidligt fødte, der har behov for speciel pleje.

Babyer født før uge 28 kan opleve udviklingsvanskeligheder, svigtende syn og problemer med hørelse samt en lang række øvrige komplikationer.

Mange overlever ikke det første år, fortæller Michelle Kling fra organisationen March of Dimes, der arbejder for at forbedre forholdene for mødre og tidligt fødte børn.

Indtil videre har den lille pige i San Diego slået alle odds.

- Hun er et mirakel, siger hospitalet i en udtalelse.