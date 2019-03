Nye tilfælde af hiv går hver sin vej i Øst- og Vesteuropa

Mens antallet af nye hiv-diagnoser satte rekord i Østeuropa sidste år med 130.000, så er tendensen den modsatte i de vesteuropæiske lande.

Her er antallet af personer smittet med den seksuelt overførte sygdom nedadgående.

Totalt blev næsten 160.000 personer i Europa diagnosticeret med hiv-virus, som kan forårsage aids, i 2017.

Det oplyser Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) onsdag.

- Det er svært tale om gode nyheder i lyset af endnu et år med uacceptabelt høje tal for antal personer smittet med hiv, siger Zsuzsanna Jakab, der er direktør for WHO's regionale afdeling for Europa.

Hun opfordrer de europæiske regeringer og sundhedsmyndigheder til at reagere på den alvorlige situation ved at øge deres indsats mod udbredelse af sygdommen.

FN advarede i juli om, at tiltagende ligegyldighed over for anvendelse af prævention og dermed risiko for at blive smittet med hiv, er begyndt at bremse kampen mod sygdommen.

Globalt er cirka 37 millioner personer inficeret med hiv.

WHO's europæiske region omfatter 53 lande med en befolkning på næsten 900 millioner. Heraf bor omkring 508 millioner i de 28 EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein.

En årsag til det fortsat høje antal hiv-smittede i Europa er, at mange smittede personer bliver diagnosticeret sent. Det øger sandsynligheden for, at de påfører andre sygdommen.

Det skriver ECDC og WHO, som sammen har lavet rapporten.

- Gennemsnitligt varer det omkring tre år, fra en person bliver inficeret, til en diagnose stilles, og det er alt for længe, siger Andrea Ammon, der er direktør for ECDC, i en pressemeddelelse.

Det fremgår også, at et uforholdsmæssigt stort antal mænd i Europa er ramt af hiv. Omkring 70 procent af de nye tilfælde, som lægerne opdagede i 2017, var således hos mænd.

Siden aids-epidemien begyndte i 1980'erne, er over 77 millioner mennesker verden over blevet smittet. Næsten halvdelen - eller 35,4 millioner - er døde af aids.