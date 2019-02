Nye EU-regler gør Facebook og YouTube til ophavsretspoliti

Reglerne om ophavsret er ikke tidssvarende og har ikke været det længe.

Det mener EU-landene, EU-Kommissionen og EU-Parlamentet, som onsdag aften er blevet enige om nye regler for området.

Forhandlingerne har stået på længe, og det store stridspunkt har været lovens artikel 13.

Af artikel 13 fremgår det, at platforme som YouTube og Facebook skal være ansvarlige for at sikre, at indhold delt af brugere ikke bryder med copyright-regler.

Bliver alt fra copyright-beskyttet musik, videoer og billeder delt på lignende kommercielle platforme, skal indholdet fjernes.

Ellers skal kunstnere kompenseres økonomisk.

Kritikere af loven frygter, at det ville føre til en begrænsning af ytringsfriheden og ødelægge det frie internet.

Og selv om parterne er blevet enige om en aftale, forstummer utilfredsheden ikke her.

En af kritikerne er det tyske parlamentsmedlem Julia Reda, som har siddet med under forhandlingerne.

- YouTube, som vi kender det i dag, er et overstået kapitel, siger hun foran forhandlingslokalet.

Omvendt mener tilhængerne af loven, at de enkelte kunstnere og oprindelige ophavsrethavere står stærkere med de nye regler.

- Ved at lave tydelig lovgivning for den digitale verden styrkes de kulturelle og kreative sektorer, og det giver værdi til alle europæere, siger EU-kommissær for digital økonomi Mariya Gabriel.

Aftalen skal nu endeligt godkendes af parlamentet og medlemslandene, men det er formentlig bare en formalitet.