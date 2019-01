Ny melding fra USA: Vi er i Syrien til IS er nedkæmpet

Kampen mod IS er ikke ovre i Syrien, siger USA-embedsmand. Det synes at gendrive tidligere melding fra Trump.

USA har ingen tidsplan for tilbagetrækningen af de amerikanske soldater i Syrien, lyder ny melding.

USA har ikke planer om være i landet på ubestemt tid. Men en embedsmand i udenrigsministeriet i Washington antyder stærkt, at der vil være amerikanske soldater i Syrien, så længe kampen mod Islamisk Stat (IS) ikke er slut. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har ingen tidsplan for at trække vores væbnede styrker hjem fra Syrien, siger embedsmanden.

- Det vil blive gjort på en måde, så vi og vore allierede og partnere opretholder presset på IS hele vejen, så vi ikke skaber et vakuum for terroristerne.

Embedsmanden forklarer, at de amerikanske soldater i Syrien fortsat er i gang med at tilbageerobre områder fra IS.

Det er kun to uger siden, at Det Hvide Hus meddelte, at de 2000 amerikanske soldater i landet vil blive trukket hjem.

Præsident Donald Trump erklærede ved den lejlighed, at soldaterne havde løst deres opgave, og at der ikke længere var brug for dem i Syrien.

Det kom som en stor overraskelse for USA's allierede i regionen og tog mange regeringsfolk i Washington på sengen.

Forsvarsminister Jim Mattis valgte at træde tilbage i protest.

Embedsmanden, som Reuters har talt med, udtaler sig, inden udenrigsminister Mike Pompeo besøger Mellemøsten i næste uge. En rejse der tilsyneladende har til formål at berolige USA's allierede.

USA's første melding om tilbagetrækningen kom før jul. Det var efter en telefonsamtale, som Trump havde med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

De amerikanske styrker i Syrien samarbejder med den overvejende kurdiske styrke YPG. De kurdiske militser har været et vigtigt aktiv for USA, fordi de har været effektive i at fordrive IS fra store dele af det nordlige Syrien.

Kurderne følte sig svigtet, da Trump kom med sin melding i sidste måned. For det åbner op for, at Tyrkiets hær kan iværksætte det massivt angreb på den kurdisk ledede styrke, man længe har truet med.

YPG og dets støtter bliver konsekvent omtalt som terrorister af den tyrkiske præsident.