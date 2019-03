Ny massedemonstration i Algeriet vendt mod præsident

Titusindvis af mennesker gik fredag på gaden for at protestere mod landets aldrende præsident, Abdelaziz Bouteflika.

Demonstrationen er den hidtil største mod præsidentens beslutning om at genopstille ved det kommende valg. Den kommer på et tidspunkt, hvor regimet har advaret om risiko for kaos og væbnet konflikt.

I de centrale dele af hovedstaden Algier var gaderne fyldt med mennesker, så det var næsten umuligt at gå. Blandt demonstranterne var mange kvinder, som markerede Den Internationale Kvindedag.

Den 82-årige sygdomssvækkede Bouteflika sidder i kørestol. Han har kun sjældent vist sig offentligt, siden han i 2013 fik et hjerteanfald.

En bølge af protester er gået hen over landet, efter at han har meddelt, at han håber på endnu en embedsperiode efter valget den 18. april.

Selv om demonstrationer blev forbudt i 2001, har der i de seneste uger været næsten daglige protester i hovedstaden Algier.