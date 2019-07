Ny lov kan give demokrater indblik i Trumps skattepapirer

Kongresudvalg kan nu kræve at få udleveret dokumenter fra skattemyndigheder i Trumps hjemstat, New York.

Demokraterne i USA's kongres har mandag fået endnu et våben i deres kamp for at få indblik i præsident Donald Trumps økonomi og skattesager.

En lovændring, som guvernør Andrew Cuomo mandag har underskrevet i Trumps hjemstat, New York, baner vej for, at tre bestemte kongresudvalg i Washington kan kræve at få udleveret skattedokumenter fra delstaten.

- Denne lov giver Kongressen mulighed for at fuldføre sine forfatningsmæssige forpligtelser, styrke vores demokratiske system og sikre, at ingen er hævet over loven, siger Cuomo, der selv er demokrat.

Loven træder i kraft med det samme.

Cuomo tilføjer, at den er udarbejdet på en måde, der skal sikre, at der stadig er fortrolighed omkring almindelige menneskers skatteoplysninger.

Det er på forhånd ventet, at Trump vil gå rettens vej for at forsøge at forhindre, at der udleveres dokumenter om hans skattebetaling i New York.

Flere af de demokratiske medlemmer af Kongressen kræver at få indblik i præsidentens økonomi. Skatteudvalget har lagt sag an mod USA's finansministerium for at få udleveret Trumps selvangivelser for de seneste seks år - både for hans personlige økonomi og hans selskaber.

Trump har lige siden valgkampen op til præsidentvalget i 2016 nægtet at udlevere sine selvangivelser. Det har medført spørgsmål om, hvad der mon kan læses ud af den mangeårige forretningsmands skattepapirer.