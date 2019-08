Ny James Bond-film har fået sin endelige titel

Når den 25. Bond-film får dansk premiere til april, står der "No Time to Die" på biografbilletten.

Den kommende film om agenten James Bond får den officielle titel "No Time to Die".

Det oplyser filmens producere i en pressemeddelelse.

Filmen, som er den 25. i rækken om den hemmelige agent fra den britiske efterretningstjeneste, har indtil nu gået under titlen "Bond 25".

Skuespilleren Daniel Craig tager igen kampen op mod internationale skurke, når han for femte gang spiller James Bond i den kommende film.

Han kommer til at spille over for Rami Malek, som bliver filmens primære skurk, og som tidligere i år modtog en Oscar for sin præstation som sangeren Freddie Mercury i filmen "Bohemian Rhapsody".

På rollelisten er også dansk-svenske David Dencik at finde. Det er langtfra første gang, at en dansker spiller med i en 007-film.

Tidligere har også Mads Mikkelsen, Jesper Christensen og Ulrich Thomsen spillet skurke i filmatiseringerne af Ian Flemmings romaner om Bond.

Den nye film om agent 007, "No Time to Die", får danmarkspremiere den 2. april 2020.