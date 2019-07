Nu venter briterne på afgørelsen - Johnson eller Hunt?

Afstemningen, om hvem der skal være Storbritanniens næste premierminister, lukkede mandag aften klokken 18 dansk tid.

Nu tælles stemmesedlerne fra Det Konservative Partis medlemmer, og tirsdag klokken 12 dansk tid ventes spændingen at blive udløst: Bliver det Boris Johnson eller Jeremy Hunt, der bliver ny konservativ partileder og dermed også ny britisk premierminister?

På forhånd er Boris Johnson, der er tidligere borgmester i London og tidligere udenrigsminister, favorit i kapløbet. Hvis han vinder, overtager han posten fra den afgående premierminister, Theresa May, onsdag.

Flere ministre fra Mays regering har meddelt, at de foretrækker at træde tilbage frem for at blive fyret af Johnson.

Mange af Johnsons partifæller er dybt uenige med den flamboyante politiker og hans brexitkurs.

Johnson har gentagne gange sagt, at han vil gennemføre et brexit uden at have en skilsmisseaftale på plads med EU, hvis han ikke kan få genoptaget forhandlingerne og få en ændret aftale på plads senest 31. oktober.

Et brexit uden en aftale ventes at koste briterne dyrt i form af en økonomisk nedtur og tusindvis af tabte arbejdspladser, er de fleste økonomer enige om.

Beregninger fra regeringens egne økonomer peger på, at en såkaldt no deal-brexit vil udløse en recession, sende pundet i frit fald, øge statsgælden med 30 milliarder pund og skære to procent af den britiske økonomi.

Johnson har fået kritik for, at det har været småt med konkrete bud på, hvordan han vil løse de mange udfordringer forude.

Han sagde i et interview med Daily Express fredag, at de tre år, der er gået, siden briterne stemte for at forlade EU, vil "minde om et mareridt", hvis han får lov at danne regering.

- Vi finder ud af det og vil tænke meget mere på, hvad vi skal gøre for at slippe hele landets talenter og potentiale fri, sagde han til avisen.