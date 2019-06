Notre Dame gør klar til sin første messe efter branden

Der er kun plads til omkring 20 personer, men en messe det er det.

Den finder sted lørdag i et sidekapel til katedralen Notre Dame i Frankrigs hovedstad, Paris, skriver flere franske medier.

Det bliver den første messe efter storbranden, der gik hårdt ud over den ikoniske katedral den 15. april.

Avisen Catholic Herald citerer på sin netavis tv-stationen France24 for at oplyse, at alle skal bære sikkerhedshjelme ved lørdagens messe.

Sidekapellet, hvor messen finder sted, blev ifølge oplysningerne ikke beskadiget af branden i Notre Dame.

Deltagerantallet på 20 er inklusive præsten og andet kirkeligt personale.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at messen transmitteres i fransk tv, så kristne over hele landet kan se, at de kirkelige handlinger er vendt tilbage til den ellers hårdt medtagne katedral.

Hvornår katedralen igen er klar til store messer, er ikke klart.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har erklæret, at katedralen skal være genopbygget om fem år.

De Olympiske Lege finder sted i Frankrig i 2024.