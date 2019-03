Norske NRK fjerner Michael Jackson fra spillelisterne

Fra på fredag og to uger frem vil norske NRK's radiostationer være renset for den afdøde amerikanske popstjerne Michael Jacksons musik.

På sin hjemmeside skriver NRK, der nok bedst beskrives som Norges udgave af DR, at popstjernen fjernes fra stationernes spillelister fra og med fredag.

Beslutningen er truffet som reaktion på en dokumentarfilm om Michael Jackson. I filmen fremsættes der anklager mod popstjernen om grove seksuelle overgreb.

- Michael Jackson har haft en enorm betydning for populærkultur og er en vigtig artist for et stort publikum, siger NRK's musikchef, Knut Henrik Ytre-Arne.

- Det er vanskeligt at sige noget om, hvorvidt NRK vil stoppe med at spille hans musik helt, men vi vil se på, hvordan publikum reagerer på indholdet af dokumentaren.

Helt konkret bliver der tale om spillelisterne på de norske radiostationer P1, P13 og P1+. Samtidig er der ingen planer om at sende Michael Jacksons musik på NRK's tv-stationer de kommende uger.

Ifølge Knut Henrik Ytre-Arne vil NRK se tiden an. Stationen vil ifølge musikchefen se, om de påstande, der bringes frem i dokumentaren, gør, at publikum vender "artisten Michael Jackson" ryggen.

Hos DR agter man ikke at følge i NRK's fodspor og sløjfe popikonet fra spillelisterne, fortæller Gustav Lützhøft, radiochef i DR.

- I DR arbejder vi ikke med sorte lister over kunstnere, vi ikke spiller på radio. I stedet forholder vi os løbende til musikken og ikke mindst musikkens kontekst og overvejer, om der er omstændigheder, der gør, at vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode.

- For nuværende er der ikke grund til ikke at spille Michael Jackson, skriver radiochefen i en mail til Ritzau.