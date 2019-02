I sin årlige trusselsvurdering fra den norske efterretningstjeneste PST advares der mod angreb på norske datanetværk fra Rusland og Kina.

Man bør i særdeleshed være opmærksom på den rolle, som den kinesiske it-gigant Huawei spiller, hedder det.

- Vi peger på to lande, som vi ikke har et sikkerhedspolitisk samarbejde med, og som bedriver efterretningsvirksomhed mod Norge og norske interesser. Det er Rusland og Kina, siger chefen for PST, Benedicte Bjørnland.

Begge lande har kapacitet til at stjæle informationer fra Norge i cyberspace, påpeger hun.

En række lande har udtrykt bekymring for den rolle, som Huawei spiller i udbygningen af det nye 5G-mobilnet. Danske TDC samarbejder tæt med Huawei om netop det.

- Vi har sagt, at man bør være opmærksom på Huawei som aktør i forbindelse med 5G-nettet, som skal opbygges. Ikke fordi vi tror, at der er noget galt med Huawei og de mennesker, som arbejder i Norge. Men Huawei som selskab har antagelig ganske tætte bånd til de kinesiske myndigheder, siger Bjørnland til NTB.

Hun minder om, at Kina har en lov, der pålægger private kinesiske virksomheder at samarbejde med regimet i Beijing.

I Norge bruger både Telenor og Telia udstyr fra Huawei i 4G-netværket. Man tester også 5G-udstyr fra den kinesiske it-virksomhed.