Det norske skib "Ocean Viking" har søndag reddet 50 migranter i Middelhavet ud fra Libyens kyst.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Skibet, der styres af en gruppe af humanitære organisationer, stødte søndag eftermiddag på en overfyldt gummibåd 25 kilometer fra kysten.

Af de 50 ombordværende var 12 mindreårige. Én af migranterne var en gravid kvinde. Alle kommer fra afrikanske lande syd for Sahara.

Redningsaktionen skete, 14 timer efter at et nødopkald blev sendt til både libyske, italienske og maltesiske myndigheder og FN's flygtningeagentur.

Af nødopkaldet fremgik det, at gummibåden havde mistet motorkraft og nu drev rundt på åbent hav.

Da migranterne er opsamlet i den libyske redningszone i det centrale Middelhav, så er samtlige migranter som følge af maritim lov blevet sejlet tilbage til Libyen.

Flere organisationer har flere gange kritiseret forholdene for migranter i Libyen.

Læger Uden Grænser, der er én af organisationerne bag "Ocean Viking", har det synspunkt, at ingen nordafrikanske lande kan betragtes som sikre havne for nødstedte migranter.

Ifølge AP har der i det seneste år været gentagne tilfælde, hvor nødhjælpsorganisationer og europæiske middelhavsnationer har skændtes om, hvorvidt skibe måtte sætte migranter i land i europæiske havne.

I de fleste tilfælde er migranter blevet afvist og sendt tilbage.

Et af de lande, der har ført en hård kurs over for migrantskibe i Middelhavet, er Italien.

Landet har over de seneste år taget imod hundredtusindvis af flygtninge og migranter, men tallet er faldet voldsomt.

Ifølge nyere tal er antallet faldet mellem 85 og 96 procent i forhold til 2018 og 2017.