Norsk politi øger sikkerhed ved eid-fejring efter moskéangreb

Politiet i Norge iværksætter øgede sikkerhedstiltag i forbindelse med fejringen af den muslimske højtid eid.

Det oplyser det norske politidirektorat i en pressemeddelelse, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Politidirektorat har bedt alle politikredse i landet om at iværksætte forebyggende tiltag ved søndagens eid-fejringer.

Det sker efter lørdagens angreb mod en moské i Bærum nær Oslo.

Samtidig har flere nordmænd henvendt sig til Islamisk Råd Norge, fordi de vil stille op som frivillige vagter i forbindelse med søndagens muslimske højtid.

Organisationens leder, Abdirahman Diriye, oplyser natten til søndag til Ritzau, at mellem 40 og 50 personer har henvendt sig siden lørdagens angreb.

- Vi sætter stor pris på dette og anmoder de interesserede om at tage direkte kontakt med en moské i deres nærområde, skriver Islamisk Råd Norge på Facebook.

Det norske politidirektorat understreger i pressemeddelelsen, at der ikke foreligger nogle konkrete trusler i forbindelse med eid-fejringen i Norge.

- Selv om der ikke foreligger en konkret trussel, tager vi situationen alvorligt og sørger for at have et godt beredskab tilgængeligt, siger beredskabsdirektør Knut Smedsrud i meddelelsen.

I forbindelse med skyderiet i moskéen Al-Noor Islamic Centre blev en person ramt af skud. Den sårede persons tilstand er sent lørdag aften ikke kendt.

Moskéens forstander har oplyst til avisen Aftenposten, at en person klædt i uniform kom ind i moskéen med to pistoler.

Under angrebet lykkedes det for tilstedeværende at overmande gerningsmanden. Politiet har anholdt den mistænkte gerningsmand.

- Manden, der er i starten af 20'erne, som blev pågrebet efter hændelsen i moskéen er nu overført til politiarresten, skrev politiet i meddelelsen natten til søndag.

Få timer efter moskéangrebet fandt politiet en død, yngre kvinde på den mistænkte gerningsmands adresse i Bærum.

Politiet oplyser, at der er en familierelation mellem den mistænkte og den afdøde kvinde, og dødsfaldet behandles som et muligt drab med potentiel relation til moskéangrebet.

- Han (den mistænkte gerningsmand, red.) vil blive forsøgt afhørt i nat om både hændelsen i moskéen og drabet, skriver politiet i meddelelsen.