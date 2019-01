Norsk politi modtager over 100 henvendelser i kidnapningssag

Over 100 personer har henvendt sig med tips, som muligvis kan være relevante i sagen om den kidnappede Anne-Elisabeth Hagen, der er gift med milliardæren Tom Hagen.

Det oplyser norsk politi på et pressemøde torsdag.

- Vi har siden i går modtaget over 100 henvendelser. Vi har også været i nærmiljøet for at snakke med folk. Vi skal nå at bearbejde henvendelserne, hvilket selvfølgelig vil tage tid, siger Tommy Brøske, der er leder af en fælles enhed for efterforskning og efterretninger i politidistriktet Øst i Norge.

- Vi kan naturligvis ikke kommentere henvendelserne, men vi kan sige, at flere virker interessante og vil blive fulgt op.

Onsdag gik politiet og milliardæren Tom Hagen i offentligheden og fortalte, at Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober har været borte, og at der er grund til at tro, at der er tale om en kidnapning.

Der er angiveligt blevet fremsat et krav om løsepenge i kryptovalutaen monero.

På pressemødet torsdag kunne politiet løfte sløret for nogle af de seneste spor, som efterforskes.

Blandt andet efterlyser politiet to fodgængere og en cyklist, som ses på en overvågningsvideo der er optaget uden for Tom Hagens arbejdsplads den samme morgen som Anne-Elisabeth Hagen.

- Klokken 07.36 (31. oktober sidste år, red.) om morgenen kommer en person gående for at så at dreje om og gå væk. Vi ønsker at komme i kontakt med denne person, siger Tommy Brøske.

- 24 minutter efter dette, klokken 08.00, komme en person gående og bliver passeret af en cyklist. Vi ønsker at komme i kontakt med begge disse personer.

Tommy Brøske minder om, at 31. oktober var dagen for fejringen af halloween, hvis det hjælper på hukommelsen.

Politiet opfordrer ud over de to fodgængere og cyklisten også bilister fra området til at henvende sig til politiet.