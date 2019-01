Norsk politi har fået 150 nye tips i kidnapningssag

Norsk politi har siden torsdag fået 150 nye tips i sagen om kidnapningen af den norske kvinde Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.

Det oplyser politiinspektør Tommy Brøske på et pressemøde fredag.

Torsdag efterlyste norsk politi tre personer, der optrådte på videoovervågning fra rigmandens arbejdsplads ikke langt fra ægteparrets bolig på dagen, hvor Anne-Elisabeth forsvandt.

- Flere af de tips, vi har modtaget det seneste døgn, drejer sig om aktiviteter rundt bygningen. En cyklist er fortsat ikke identificeret, og vi beder om, at vedkommende melder sig til politiet, siger politiinspektør Tommy Brøske på pressemødet.

- De to andre personer, som optræder på de andre film, har vi fået tips om, men de er endnu ikke identificeret. Vi gentager derfor behovet for at komme i kontakt med disse to, siger politiinspektøren.

Politiinspektøren oplyser desuden, at politiet ikke har mange flere oplysninger siden pressemødet torsdag.

- Vi ved fortsat ikke, hvor Anne-Elisabeth Falkevik Hagen holdes skjult, siger Tommy Brøske.

Ifølge politiinspektøren kan hun befinde sig inden for Norges grænser såvel som i udlandet. Han beder personer om at tage kontakt til politiet, hvis de har observeret aktivitet, der kan indikere et skjulested.

- Et skjulested må være et sted, hvor det kan være muligt at opbevare en person. Det kan være hytter, huse, bygninger under renovering eller lignende.

- Tegn kan være øget aktivitet af personer og biler i nærmiljøet. Det kan være tildækkede vinduer og arbejde med lydisolering i perioden før 31. oktober sidste år, siger Tommy Brøske.

Onsdag oplyste norsk politi, at det efterforsker en sag om bortførelse af Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, der er gift med milliardæren Tom Hagen, som er en af Norges rigeste med en anslået formue på 1,3 milliarder danske kroner.

Den 68-årige kvinde forsvandt fra sit hjem i Lørenskog, der ligger øst for Oslo, 31. oktober sidste år. Siden har politiet ikke fået livstegn.

Ifølge politiet er der fremsat alvorlige trusler og krav om løsepenge i form af kryptovaluta.