Norsk politi finder død person kort efter moskéskyderi

Kort efter at en moské blev angrebet har politiet fundet en død person i Bærum. De to ting kobles sammen.

Politiet i den norske hovedstad, Oslo, har lørdag aften fundet en død person på en adresse i kommunen Bærum.

Det sker, kun nogle timer efter at en bevæbnet gerningsmand gik til angreb mod en moské i Bærum. Politiet kæder de to ting sammen.

- Vi sætter dette i sammenhæng med episoden ved moskéen tidligere i dag, siger operationsleder Rune Hekkelstrand til det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge norsk TV2 er det en mand i 20'erne, der er mistænkt for angrebet.

Han er lørdag aften blevet sigtet for drabsforsøg.

En person blev ramt af skud ved angrebet. Den ramte persons nærmere tilstand er sent lørdag aften ikke kendt.

Politiet i Oslo har indkaldt til pressebriefing klokken 23 lørdag aften efter fundet af den døde person.

Bevæbnede beredskabsstyrker og et bombehold rykkede lørdag aften ud til adressen ifølge den norske avis VG.

Adressen menes at have tilknytning til den mistænkte gerningsmand.

Politiet har afspærret et område omkring boligen, og der er tre ambulancer på stedet. Det skriver norske NRK.

Skyderiet tidligere lørdag skete i Al-Noor Islamic Centre.

Her lykkedes det for tilstedeværende at overmande gerningsmanden.