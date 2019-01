Norsk politi er på bar bund i sagen om forsvunden kvinde

Torsdag er det tre måneder siden, at familien til den forsvundne norske kvinde Anne-Elisabeth Hagen sidst havde kontakt med kvinden.

Norsk politi, der efterforsker kvindens forsvinden som en mulig kidnapning, har i en pressemeddelelse torsdag givet en status på sagen.

Politiet oplyser, at status er uforandret. Anne-Elisabeth Hagen er fortsat ikke fundet.

- Antallet af tips var i går (onsdag, red.) 1380. De omhandler blandt andet, som vi tidligere har nævnt, mulige skjulesteder, mistænkelige personer og mistænkelige biler.

- Af hensyn til efterforskningen kan vi ikke sige mere om indholdet af de tips, som vi har modtaget, eller hvordan de følges op, skriver politiet.

Efterforskerne har ikke afgørende informationer på centrale områder i sagen. De har ingen mistænkte, og kontakten med gerningsmændene er begrænset.

Politiet oplyser, at Anne-Elisabeth Hagen kan holdes skjult i både Norge og uden for landets grænser. Det har ikke modtaget livstegn fra kvinden, siden hun forsvandt.

- Sagen efterforskes fortsat med fuld styrke med det mål at genforene Anne-Elisabeth Hagen med sin familie, skriver politiet.

Den 68-årige kvinde, der forsvandt fra sit hjem i Lørenskog øst for Oslo 31. oktober sidste år, er gift med milliardæren Tom Hagen. Han er en af Norges rigeste personer.

I sidste uge undersøgte dykkere en sø, der grænser op til ægteparrets hjem.

Her blev der fundet genstande, som nu skal undersøges nærmere for at bestemme, om de kan knyttes til sagen. Politiet vil dog ikke oplyse, hvilke genstande, der er tale om.

Et af politiets vigtigste spor i sagen er to personer, der er fanget på overvågningskameraer ved Tom Hagens arbejdsplads, den dag hans hustru forsvandt.

- De to personer er fortsat ikke identificeret, oplyser politiet.

Bortførelsen blev holdt hemmelig indtil begyndelsen af januar. Politiet har bekræftet, at der er kommet både trusler og krav om løsepenge i form af kryptovaluta.